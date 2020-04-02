«Смерть пациента будет рассматриваться как ЧП»: Радий Хабиров проверил готовность больниц к приему пациентов с коронавирусом
Накануне 1 апреля Радий Хабиров проверил, готовы ли уфимские больницы к приему пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. Глава Башкирии побывал в Демской больнице, которую недавно частично, на 215 коек, освободили для больных. Здесь есть местадля взрослых и детей, а также для беременных и рожениц, которые могут быть инфицированы COVID-19.
Главврач больницы Фанил Шамигулов рассказал, что в кратчайший срок им удалось выполнить все необходимые работы. Медики подвели в палаты кислород, оборудовали больницу соответствующей аппаратурой.
Министр здравоохранения республики подчеркнул, что заведение готово к приему пациентов. Хабиров отметил, что медики-инфекционисты получат дополнительные надбавки за работу в таких сложных условиях.
– Я не могу поставить задачу, чтобы больных стало меньше. Это зависит от того, как мы все вместе отработаем. Но и с психологической, и с человеческой точки зрения важно, чтобы у нас не было ни одной смерти. Это сразу будет рассматриваться как ЧП, – сказал глава. – Как только появляется больной, бросайте на него все самые лучшие силы – ведущих врачей, опыт, лекарства, бережный уход. Эта ситуация – вызов для всех нас.
ИСТОЧНИК KP.RU