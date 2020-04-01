2020-04-01T20:09:36+03:00
Происшествия

«Положили тело в черный пакет и увезли»: под окнами многоэтажки в Уфе нашли тело 24-летней девушки

Со слов очевидцев, в канун ЧП из квартиры слышались крики и ругань
Эльвина АПАРИНА
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Что произошло в тот злополучный вечер, и кто причастен к ее смерти, следует выяснить правоохранителям.Что произошло в тот злополучный вечер, и кто причастен к ее смерти, следует выяснить правоохранителям.
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Микрорайон Сипайлово ночью 1 апреля взбудоражила трагедия – под окнами дома №22 по улице Максима Рыльского около часа ночи было обнаружено тело 24-летней уфимки. Как сообщил собственный источник «КПУфа» в правоохранительных органах, девушка выпала из окна своей квартиры на козырек магазина. Удар был такой силы, что она получила тяжелые травмы и скончалась на месте. С места ЧП правоохранители изъяли сотовый телефон погибшей и блокнот.

Соседи рассказали, что накануне трагедии из квартиры умершей донеслись крики – девушка ругалась с мужчиной. На крышу к телу полицейские проходили через жителей второго этажа.

- Скорая приехала, еще какие-то службы. Положили тело в черный пакет и увезли, - говорит Альбина Ч.

Что произошло в тот злополучный вечер, и кто причастен к ее смерти, следует выяснить правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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