Бастующих водителей скорой помощи в Уфе взяли на новую работу

1 Апр 2020 2020-04-01T18:11:09+03:00

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На брифинге в Уфе замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова пролила свет на ситуацию с забастовкой водителей подстанции скорой помощи в Демском районе. Они отказывались работать из-за невыплаты зарплаты. Проблема возникла из-за того, что автопарк подстанции находится в аутсорсинге у коммерческой организации. Фирма, несмотря на своевременное получение по контракту денег от Республиканской станции, не платила зарплату сотрудникам.

Замминистра обрисовала два варианта решения проблемы, и они оба дополняют друг друга. Во-первых, Минздрав предложил перейти бастующим на работу в штат скорой медицинской помощи (на данный момент свое согласие дали восемь человек). Второй вариант предполагает урегулирование вопроса в рамках законодательства – через гострудинспекцию или суд.

В свою очередь в профсоюзе медиков сообщили, что часть водителей Демской подстанции перейдут на работу в Республиканскую станцию скорой помощи и Центре медицины катастроф: «У нас хороший социальный пакет, – отмечает председатель профсоюзной организации Ильзира Усманова. – Надеюсь, что водители подстанции скорой помощи Демы станут частью нашего большого и дружного коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU