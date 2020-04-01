2020-04-01T18:11:09+03:00
Общество

Бастующих водителей скорой помощи в Уфе взяли на новую работу

Они будут обслуживать Республиканскую станцию и центр медицины катастроф
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На брифинге в Уфе замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова пролила свет на ситуацию с забастовкой водителей подстанции скорой помощи в Демском районе. Они отказывались работать из-за невыплаты зарплаты. Проблема возникла из-за того, что автопарк подстанции находится в аутсорсинге у коммерческой организации. Фирма, несмотря на своевременное получение по контракту денег от Республиканской станции, не платила зарплату сотрудникам.

Замминистра обрисовала два варианта решения проблемы, и они оба дополняют друг друга. Во-первых, Минздрав предложил перейти бастующим на работу в штат скорой медицинской помощи (на данный момент свое согласие дали восемь человек). Второй вариант предполагает урегулирование вопроса в рамках законодательства – через гострудинспекцию или суд.

В свою очередь в профсоюзе медиков сообщили, что часть водителей Демской подстанции перейдут на работу в Республиканскую станцию скорой помощи и Центре медицины катастроф: «У нас хороший социальный пакет, – отмечает председатель профсоюзной организации Ильзира Усманова. – Надеюсь, что водители подстанции скорой помощи Демы станут частью нашего большого и дружного коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Положили тело в черный пакет и увезли»: под окнами многоэтажки в Уфе нашли тело 24-летней девушки
«Просто перестарались»: в администрации главы Башкирии высказались о баррикадах на границе с Татарстаном
Бастующих водителей скорой помощи в Уфе взяли на новую работу
«Звери, а не люди»: жители Башкирии устроили на улице мордобой в первую ночь самоизоляции
Самоизоляция по-уфимски: родители начали выгуливать детей на крышах
Власти Башкирии с помощью субсидий поддержат семейный бизнес
Жительницу Башкирии оштрафовали за фейковую новость о коронавирусе
В Москве полиция не могла найти 28-летнего уроженца Башкирии с коронавирусом, хотя тот уже лежал в больнице
В Уфе раскаленное на плите масло стало причиной пожара: в больницу доставили женщину и младенца
Коронавирус выявлен у сотрудника банка, в который могли обращаться жители Башкирии
Уфимцы в первый день полной самоизоляции устроили ДТП в центре города
В Уфе из-за коронавируса закрываются почти все детские сады
Стало известно, как будут ходить автобусы в Уфе во время режима самоизоляции