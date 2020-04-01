Самоизоляция по-уфимски: родители начали выгуливать детей на крышах

1 Апр 2020 2020-04-01T16:49:52+03:00

Ребенок может привыкнуть к таким прогулкам и начать выходить в окно самостоятельно.

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1 апреля днем в Уфе мужчина «выгуливал» своих детей на крыше дома – каждый по-разному развлекает себя в режиме самоизоляции. Оригинального отца заметили на доме 45 по улице Коммунистической. Его успели сфотографировать, снимок попал в распоряжении телеканала «UTV».

Спасатели тем временем прокомментировали сотрудникам канала, что проведут с родителем беседу в целях безопасности. Ребенок может привыкнуть к таким прогулкам и начать выходить в окно самостоятельно.

Напомним, что с вечера 31 марта на территории Башкирии действует режим общей самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU