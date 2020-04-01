2020-04-01T19:19:00+03:00
Общество

«Просто перестарались»: в администрации главы Башкирии высказались о баррикадах на границе с Татарстаном

Александр Сидякин считает произошедшее недоразумением
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин прокомментировал информацию о баррикадах на границе с Татарстаном. Напомним, накануне, 31 марта, в сети появилась запись, на которой видно, что мост через реку Уруссу рядом с Октябрьским перекрыли бетонными блоками. По предварительным данным, татарстанская сторона отгородилась от Башкирии в период полной самоизоляции. Это решение вызвало шквал недовольства со стороны жителей республики. Тем временем в администрации Радия Хабирова считают произошедшее недоразумением.

«Думаю, что никаких централизованных решений наши братья-татары в этом смысле не принимали. Президент сказал, что границ между регионами не существует. Тем более между двумя нашими братскими республиками», – сказал Александр Сидякин.

По его мнению, всеми виной «эксцесс исполнителей, которые просто перестарались <…> и неверно истолковали какие-то сигналы <…> нам очень хочется на это рассчитывать». Более того, по словам все того же Сидякина, соседние республики неделю назад обговаривали вопрос совместного ремонта моста через Уруссу. Руководитель администрации главы Башкирии не считает, что решение о баррикадах идет от властей Татарстана.

Сидякин призвал сосредоточиться над борьбой с другим врагом, а «не искать врагов здесь».

Баррикада на границе Башкирии и Татарии // 1.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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