Власти Башкирии с помощью субсидий поддержат семейный бизнес

1 Апр 2020 2020-04-01T16:03:14+03:00

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Семейный бизнес в Башкирии будут поддерживать субсидиями. Об этом сообщила председатель Госкомитета по предпринимательству Римма Бойцова на брифинге по мерам поддержки экономики республики в условиях распространения коронавируса.

Чиновница отметила, что риски семейного бизнеса не дифференцированы, а от снижения доходов страдает состояние всей семьи. Поддержка в виде субсидий будет оказана по линии муниципалитетов, деньги выделит республиканский бюджет. На помощь смогут рассчитывать предприятия, которые объединяют трех и более членов семьи.

Издание «РБК-Уфа» со ссылкой на Бойцову сообщает о конкретных суммах. Субсидии будут выданы в расчете 50 тысяч рублей на человека, но не более 250 тысяч на предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU