Власти Башкирии с помощью субсидий поддержат семейный бизнес
Семейный бизнес в Башкирии будут поддерживать субсидиями. Об этом сообщила председатель Госкомитета по предпринимательству Римма Бойцова на брифинге по мерам поддержки экономики республики в условиях распространения коронавируса.
Чиновница отметила, что риски семейного бизнеса не дифференцированы, а от снижения доходов страдает состояние всей семьи. Поддержка в виде субсидий будет оказана по линии муниципалитетов, деньги выделит республиканский бюджет. На помощь смогут рассчитывать предприятия, которые объединяют трех и более членов семьи.
Издание «РБК-Уфа» со ссылкой на Бойцову сообщает о конкретных суммах. Субсидии будут выданы в расчете 50 тысяч рублей на человека, но не более 250 тысяч на предприятие.
ИСТОЧНИК KP.RU