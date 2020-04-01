2020-04-01T16:03:14+03:00
Общество

Власти Башкирии с помощью субсидий поддержат семейный бизнес

Деньги будут выделять из бюджета республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Средства на субсидии выделит республиканский бюджетСредства на субсидии выделит республиканский бюджет
Изменить размер текста:

Семейный бизнес в Башкирии будут поддерживать субсидиями. Об этом сообщила председатель Госкомитета по предпринимательству Римма Бойцова на брифинге по мерам поддержки экономики республики в условиях распространения коронавируса.

Чиновница отметила, что риски семейного бизнеса не дифференцированы, а от снижения доходов страдает состояние всей семьи. Поддержка в виде субсидий будет оказана по линии муниципалитетов, деньги выделит республиканский бюджет. На помощь смогут рассчитывать предприятия, которые объединяют трех и более членов семьи.

Издание «РБК-Уфа» со ссылкой на Бойцову сообщает о конкретных суммах. Субсидии будут выданы в расчете 50 тысяч рублей на человека, но не более 250 тысяч на предприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24