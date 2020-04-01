2020-04-01T19:39:19+03:00
Происшествия

«Звери, а не люди»: жители Башкирии устроили на улице мордобой в первую ночь самоизоляции

Один из участников драки не смог самостоятельно подняться [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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скриншот видеоскриншот видео
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Минувшей ночью, 1 апреля, жильцы домов на улице Ленина в Стерлитамаке стали свидетелями настоящего мордобоя. В первую ночь полной самоизоляции семь человек – в числе которых были и девушки – вышли на улицу и устроили драку. Очевидец снял потасовку на камеру телефона и выложил запись в социальных сетях.

Судя по кадрам, драка завязалась между двумя компаниями мужчин. В какой-то момент к ним выбежали и женщины. Они пытались разнять дебоширов, а потом и сами присоединились к побоищу. В какой-то момент один из участников потасовки падает и самостоятельно встать уже не может. Однако его агрессивного противника это нисколько не смущает: он продолжает со всей силы бить лежачего ногами и руками. Спустя некоторое время на место подтягиваются полицейские и медики, после чего пострадавший поднимается.

«Это звери, а не люди. Ударил раз – какого черта ты ещё лежачего добиваешь? Правильно, алкоголь попал – надо же дальше показать себя. Не понимаю таких мужчин. Это звери, одним словом. Ничего человечного не осталось», – возмущается подписчица сообщества, в котором был опубликован ролик.

В Стерлитамаке местные жители устроили массовую потасовку // 1.04.

До сих пор неизвестно, из-за чего разгорелся конфликт. Установлением всех деталей происшествия занимаются сотрудники правоохранительных органов: «В полицию горда Стерлитамака от жильцов микрорайона поступило сообщение о потасовке. На место прибыли сотрудники полиции, – сообщили в пресс-службе республиканского МВД. – Потерпевший установлен и направлен на прохождение судмедэкспертизы, после которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас устанавливаются все участники конфликта».

ИСТОЧНИК KP.RU

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