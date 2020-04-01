В Москве полиция искала 28-летнего уроженца Башкирии с коронавирусом, а тот уже лежал в больнице

1 Апр 2020 2020-04-01T17:15:15+03:00

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Накануне 29 марта в Москве в полицию обратились врачи. Медики сообщили, что в одном из домов по улице Космонавтов у жильца подтвердился коронавирус. Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», наряд полиции срочно выехал на место, чтобы изолировать больного. Но по прибытии стражи порядка остались ни с чем, дверь никто не открыл – пациент попросту пропал. Известно, что 28-летний разыскиваемый – уроженец Башкирии. В прописке у него указан город Салават.

"КП - Уфа" связалась с мужчиной и узнала интересные подробности. Оказалось, что он уже лежит в инфекционной больнице.

- Анализ 30 марта был сомнительный, меня госпитализировали, - сказал он в беседе с корреспондентом.

Также он ответил о своем состоянии - пациент чувствует себя нормально. Он сказал, что свяжется с полицией, чтобы уладить недоразумение.

ИСТОЧНИК KP.RU