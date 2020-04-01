В Уфе раскаленное на плите масло стало причиной пожара: в больницу доставили женщину и младенца

1 Апр 2020 2020-04-01T14:44:44+03:00

К приезду сотрудников МЧС огонь был потушен

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Накануне вечером, 31 марта, на улице Аксакова в Уфе произошел пожар – загорелась квартира на шестом этаже жилого дома. Подробнее об инциденте рассказали в МЧС Башкирии.

Тревожный вызов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 19:55. По прибытии на место происшествия сотрудники выяснили, что огонь вспыхнул на кухне однокомнатной квартиры. Пожар удалось потушить еще до приезда МЧС.

«Из зоны воздействия опасных факторов пожара самостоятельно эвакуировались 3 человека, из них двое детей», – передали в экстренном ведомстве.

В результате пожара пострадали два человека: 36-летняя женщина и однолетний ребенок. Их доставили в 18-ю городскую больницу.

По предварительной информации, пожар произошел во время готовки. Подсолнечное масло дошло до кипения и воспламенилось.

ИСТОЧНИК KP.RU