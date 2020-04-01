Коронавирус выявлен у сотрудника банка, в который могли обращаться жители Башкирии

1 Апр 2020 2020-04-01T14:03:33+03:00

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В Кизильском районе Челябинской области после контакта с инфицированным продавцом, который 22 марта торговал мясом в городе Сибае, коронавирусом заразился сотрудник Сбербанка. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил мэр башкирского города Рустем Афзалов.

Глава городской администрации предполагает, что за последние две недели в банк села Кизил могли обращаться в том числе и сибайцы. Если кто-то из горожан за указанный период действительно посещал финансовую организацию, им необходимо в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции и проинформировать центральную городскую больницу города Сибая. Телефоны «Горячей линии» медучреждения: 8-963-909-51-30, 8-927-234-83-80 (ежедневно с 8.00 до 20.00). Кроме того, можно обратиться на «Горячую линию» Минздрава РБ: 8-347-286-58-27, 8-347-279-91-20.

«Напоминаю о строгом соблюдении режима самоизоляции по месту проживания и мер профилактики. Опасность может быть гораздо ближе, чем кажется. Случай в Кизиле это подтверждает. Заботьтесь о здоровье! Берегите себя и своих близких!» – написал Афзалов.

Всего, по данным Минздрава, с зараженным продавцом из Челябинской области контактировали более 227 жителей Башкирии. Их всех отправили на самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU