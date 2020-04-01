Уфимцы в первый день полной самоизоляции устроили ДТП в центре города
Сегодня, 1 апреля, в центре Уфы горожане умудрились устроить встречное ДТП с тремя автомобилями в первый же день полной самоизоляции. Об этом «КП-Уфа» рассказала очевидица.
Дорожный инцидент с участием двух легковушек и внедорожника произошел на пересечении улиц Кирова и Цюрупы. По словам собеседницы, в аварии обошлось без жертв. Тем не менее на месте происшествия работала бригада медиков скорой помощи. По всей видимости, кто-то из участников столкновения получил травмы.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за спешащей по своим делам женщины. Так ли это на самом деле, выяснят сотрудники госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU