В Уфе из-за коронавируса закрываются почти все детские сады

1 Апр 2020 2020-04-01T13:13:20+03:00

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Сегодня, 1 апреля, стало известно, что в Уфе на время действия режима полной самоизоляции прекратят работать почти все детские сады. Такое постановление подписал мэр Уфы Ульфат Мустафин.

Как сообщил пресс-секретарь уфимской мэрии Марсель Байдавлетов, для детей, чьи родители продолжают работать, в городе будут функционировать 10 дежурных детских садов. Информация о том, какие садики будут и дальше принимать воспитанников, в ближайшее время появится на официальном сайте уфимской городской администрации.

До этого детские сады также ограниченно принимали воспитанников: в каждом дошкольном учреждении создавали дежурные группы общей численностью не больше 15 ребят, чьи родители продолжают работать.

ИСТОЧНИК KP.RU