В Уфе из-за коронавируса закрываются почти все детские сады
Сегодня, 1 апреля, стало известно, что в Уфе на время действия режима полной самоизоляции прекратят работать почти все детские сады. Такое постановление подписал мэр Уфы Ульфат Мустафин.
Как сообщил пресс-секретарь уфимской мэрии Марсель Байдавлетов, для детей, чьи родители продолжают работать, в городе будут функционировать 10 дежурных детских садов. Информация о том, какие садики будут и дальше принимать воспитанников, в ближайшее время появится на официальном сайте уфимской городской администрации.
До этого детские сады также ограниченно принимали воспитанников: в каждом дошкольном учреждении создавали дежурные группы общей численностью не больше 15 ребят, чьи родители продолжают работать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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