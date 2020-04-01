Стало известно, как будут ходить автобусы в Уфе во время режима самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T13:01:12+03:00

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Сегодня, 1 апреля, в минздраве Башкирии состоялся очередной брифинг по борьбе с коронавирусом. Одинм из спикеров стал замдиректора «Башавтотранса» Сергей Паскин. Он рассказал, как изменилось расписание движения автобусов в республике.

По его словам, общественный транспорт теперь работает по сокращенному расписанию, на 50% сокращено количество автобусов на городских и на 75% на междугородних маршрутах. Автобусы в другие регионы со вчерашнего дня не ходят вообще.

- Режим работы общественного транспорта в Уфе ограничен до 20:00. Интервал движения, естественно, увеличен, - подчеркнул Сергей Паскин.

Дополнительные вопросы пассажиры могут задать по телефону горячей линии «Башавтотранса»: 8 (347) 262-66-62.

ИСТОЧНИК KP.RU