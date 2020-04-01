2020-04-01T12:51:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Не дальше 150 метров и с паспортом: в какие магазины и аптеки могут ходить жители Башкирии в период самоизоляции

О прогулках в любимый магазин в квартале от дома придется забыть
Яна БАЗЕКИНА
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Желательно, чтобы ваш магазин находился в 150 метрах от домаЖелательно, чтобы ваш магазин находился в 150 метрах от домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 20.00 31 марта в Башкирии начал действовать период полной самоизоляции. Теперь жителям республики нельзя выходить из дома без крайней на то необходимости: исключение составляет поход в ближайший магазин, аптеку, выгул домашних животных и поездка на работу.

Конечно, многих горожан волнует вопрос – какой магазин считать ближним? С выгулом собак все понятно, выгуливать животное необходимо в радиусе ста метров от дома. На очередном брифинге в минздраве Башкирии рассказали, что ближайший – значит, находящийся в радиусе 150 метров от вашего дома. Также необходимо с собой иметь паспорт или другое удостоверение личности, а также соблюдать социальную дистанцию в 1.5 метра с другими покупателями.

А что делать, если поблизости только пивные ларьки и киоски с шоколадками, или человек живет в сельской местности?

- Если в радиусе 150 метров от вашего жилища нет продуктового или хозяйственного магазина, нужно идти в самый ближайший, - уточнил Азат Галин, начальник Государственно-правового управления Главы Башкирии.

Так что если вы привыкли ходить в любимый магазин в соседнем квартале или заезжать за круассанами в булочную в соседнем районе, об этом придется забыть до окончания действия режима самоизоляции, иначе вам могут выписать протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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