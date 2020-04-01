Власти Башкирии рассказали, как соблюдается режим самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T12:42:01+03:00

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На ежедневном брифинге по ситуации с коронавирсной инфекции власти Башкирии рассказали, как жители соблюдают режим самоизоляции. Соответствующими проверками занимаются мобильные группы, в состав которых входят сотрудники МВД и Минтруда.

«Проверены более пяти тысяч адресов граждан, которые находятся под медицинским наблюдением. Только за сегодня выявлено 206 нарушений режима самоизоляции», – сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора РБ Галина Пермина.

Напомним, в республике введен режим полной самоизоляции. Граждане могут выходить из дома только в случаях похода в магазин, выноса мусора, выгула животных или рабочих поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU