В Башкирии изменили режим работы поликлиник из-за коронавируса
Данные объявили на брифинге минздрава
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Башкирии изменили режим работы поликлиник на 1, 2 и 3 апреля.
На брифинге в минздраве сообщили, что теперь поликлиник будут работать с 8 утра до 19 часов. Час сокращения был связан с тем, что автобусы перестают ездить с 20 часов, и медработники не могут вернуться домой.
Вернется ли с 4 апреля в предыдущий режим работы, пока неизвестны. Отметим, что диспансеризацию сейчас пройти невозможно.
Напомним, что количество зараженных коронавирусом выросло до восьми.
ИСТОЧНИК KP.RU