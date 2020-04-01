В Башкирии изменили режим работы поликлиник из-за коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T12:16:04+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Башкирии изменили режим работы поликлиник на 1, 2 и 3 апреля.

На брифинге в минздраве сообщили, что теперь поликлиник будут работать с 8 утра до 19 часов. Час сокращения был связан с тем, что автобусы перестают ездить с 20 часов, и медработники не могут вернуться домой.

Вернется ли с 4 апреля в предыдущий режим работы, пока неизвестны. Отметим, что диспансеризацию сейчас пройти невозможно.

Напомним, что количество зараженных коронавирусом выросло до восьми.

ИСТОЧНИК KP.RU