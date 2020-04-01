2020-04-01T12:08:18+03:00
Общество

Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 1 апреля

В Башкирии COVID-19 подозревают у 107 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии за минувшие сутки выявлен один зараженныйВ Башкирии за минувшие сутки выявлен один зараженный
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По данным на 13:00 1 апреля, коронавирусную инфекцию в Башкирии выявили у восьми человек, одного пациента выписали, на госпитализации находятся семеро. За минувшие сутки был обнаружен один зараженный - это житель Кумертау (второй в городе). Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова на ежедневном брифинге.

Под подозрением на COVID-19 в стационарах находятся 107 человек, 14 из которых – дети и подростки.Всего в Башкирии проведено 5635 исследований материалов людей с подозрением на коронавирус.

Напомним, в Башкирии со вчерашнего дня введен режим полной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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