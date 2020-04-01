В Башкирии формируется черный список работодателей, вынуждающих уволиться или уйти в неоплачиваемый отпуск

1 Апр 2020 2020-04-01T11:16:30+03:00

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В Башкирии работодатели вынуждают сотрудников уволиться или уйти в неоплачиваемый отпуск на время нерабочей недели. Руководителей этих организаций будут вносить в черный список для последующего индивидуального разбирательства. Об этом на брифинге по вопросам соцподдержки населения сообщила Ленара Иванова, руководитель регионального Минтруда.

Она отметила, что у властей сейчас нет цели наказать, только сохранить все хозяйствующие субъекты – «чтобы они продолжали работу». Министр предложила с завтрашнего дня начать консультации на базе ведомства. Будет сформирован «некий график заслушивания»: «будем думать, что делать по каждой организации».

Ленара Иванова заявила, что государство готово оказывать всестороннюю поддержку. В случае конфликтным ситуаций в министерстве порекомендовали обращаться на горячую линию: 277-87-02 или 88007078841.

ИСТОЧНИК KP.RU