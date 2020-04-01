В Башкирии формируется черный список работодателей, вынуждающих уволиться или уйти в неоплачиваемый отпуск
В Башкирии работодатели вынуждают сотрудников уволиться или уйти в неоплачиваемый отпуск на время нерабочей недели. Руководителей этих организаций будут вносить в черный список для последующего индивидуального разбирательства. Об этом на брифинге по вопросам соцподдержки населения сообщила Ленара Иванова, руководитель регионального Минтруда.
Она отметила, что у властей сейчас нет цели наказать, только сохранить все хозяйствующие субъекты – «чтобы они продолжали работу». Министр предложила с завтрашнего дня начать консультации на базе ведомства. Будет сформирован «некий график заслушивания»: «будем думать, что делать по каждой организации».
Ленара Иванова заявила, что государство готово оказывать всестороннюю поддержку. В случае конфликтным ситуаций в министерстве порекомендовали обращаться на горячую линию: 277-87-02 или 88007078841.
ИСТОЧНИК KP.RU