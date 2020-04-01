В Башкирии всем ветеранам Великой Отечественной войны выплатят по 25 тысяч рублей

1 Апр 2020 2020-04-01T10:24:26+03:00

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Сегодня, 1 апреля, в правительстве Башкирии прошел брифинг по социальным вопросам и проблемам трудовых отношений. В завершении совещания вице-премьер регионального правительства Ленара Иванова заявила, что все ветераны и инвалиды-участники Великой Отечественной войны и члены их семей получат единовременную прибавку к пенсии в размере 25 тысяч рублей. Деньги придут уже с этой пенсией.

Кроме того, по пять тысяч рублей получат другие категории, которых затронула Великая Отечественная война. Это несовершеннолетний узники нацизма, труженики тыла и блокадники.

-Деньги поступят в ближайшее время. Никаких заявлений, никаких хождений не нужно. Автоматически деньги поступят с ближайшей пенсией, - подчеркнула Ленара Иванова.

ИСТОЧНИК KP.RU