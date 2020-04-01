Татарстан закрыл границу с Башкирией бетонными блоками

1 Апр 2020 2020-04-01T10:16:56+03:00

Пока нет точной причины, для чего на трассе положили бетонные блоки. Кто-то предположил, что просто начинается ремонт моста.

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Вчера 31 марта в социальных сетях появилась информация о перекрытии границы Башкирии и Татарстана. Предположительно татарстанская сторона отгородилась от Башкирии на время карантина, забаррикадировав мост через реку Уруссу рядом с Октябрьским бетонными блоками. В данный момент парализовано движение. Видео с места в соцсети выложил житель Нефтекамска Радик Б. Мужчина крайне возмущен поступком соседей.

- Я искренне не понимаю такого подхода, основанного на двойных стандартах и двойной морали. В это тяжелое для страны время мы как никогда должны быть вместе, - написалРадик.

Пока нет точной причины, для чего на трассе положили бетонные блоки. Кто-то предположил, что просто начинается ремонт моста.

Баррикада на границе Башкирии и Татарии // 1.04.

ИСТОЧНИК KP.RU