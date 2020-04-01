Татарстан закрыл границу с Башкирией бетонными блоками
Вчера 31 марта в социальных сетях появилась информация о перекрытии границы Башкирии и Татарстана. Предположительно татарстанская сторона отгородилась от Башкирии на время карантина, забаррикадировав мост через реку Уруссу рядом с Октябрьским бетонными блоками. В данный момент парализовано движение. Видео с места в соцсети выложил житель Нефтекамска Радик Б. Мужчина крайне возмущен поступком соседей.
- Я искренне не понимаю такого подхода, основанного на двойных стандартах и двойной морали. В это тяжелое для страны время мы как никогда должны быть вместе, - написалРадик.
Пока нет точной причины, для чего на трассе положили бетонные блоки. Кто-то предположил, что просто начинается ремонт моста.
Баррикада на границе Башкирии и Татарии // 1.04.
ИСТОЧНИК KP.RU