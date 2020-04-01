2020-04-01T12:10:49+03:00
Общество

В Башкирии ввели запрет на продажу алкоголя с 18:00

Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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Глава Башкирии Радий Хабиров ввел частичный запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 10:00 на всей территории республики. Кроме магазинов, под ограничение подпадают пивные, кафе и рестораны. Об этом руководитель региона сообщил на своих страницах в соцсетях. К посту он прикрепил соответствующий указ.

«Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно - усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем. Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит», - написал Хабиров.

Согласно тексту опубликованного указа, запрет будет действовать со 2 апреля вплоть до отмены режима «Повышенная готовность». Сроки его окончания еще не определены. Администрация главы предоставит в Курултай проект нового сухого закона для его рассмотрения и принятия до 13 апреля.

К слову, похожее же ограничение на продажу алкоголя ввели в Хакасии и Карелии. Правда в этих регионах все значительно строже: в первом - с 10.00 до 15.00, во втором - с 10.00 до 15.00.

Напомним, со вчерашнего дня, 31 марта, Башкирия находится в полной самоизоляции. Жителям не рекомендуется выходить из дома. Исключения составляют экстренные случаи, вынос мусора, поход в магазин и выгул домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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