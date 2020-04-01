В Башкирии в колодце нашли труп мужчины, за день до этого хозяин дома покончил жизнь самоубийством

1 Апр 2020 2020-04-01T09:05:47+03:00

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Жители села Шафраново Альшеевского района теперь долго будут обходить дом на улице Молодежной. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», 26 марта там нашли тело 32-летнего хозяина, который при странных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством. А когда на следующий день правоохранители осматривали двор, то в колодце-шамбо обнаружили труп 31-летнего безработного мужчины с проломленной головой.

Когда следователи стали устанавливать личность убитого, то выяснилось, что уже с 17 марта он числился без вести пропавшим. По всей видимости, все это время тело молодого человека пролежало в колодце. Что же произошло на самом деле, причастен ли хозяин дома к убийству и не из-за угрызений ли совести потом покончил с собой, предстоит сейчас выяснить следователям.

ИСТОЧНИК KP.RU