В Башкирии в колодце нашли труп мужчины, за день до этого хозяин дома покончил жизнь самоубийством
Жители села Шафраново Альшеевского района теперь долго будут обходить дом на улице Молодежной. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», 26 марта там нашли тело 32-летнего хозяина, который при странных обстоятельствах покончил жизнь самоубийством. А когда на следующий день правоохранители осматривали двор, то в колодце-шамбо обнаружили труп 31-летнего безработного мужчины с проломленной головой.
Когда следователи стали устанавливать личность убитого, то выяснилось, что уже с 17 марта он числился без вести пропавшим. По всей видимости, все это время тело молодого человека пролежало в колодце. Что же произошло на самом деле, причастен ли хозяин дома к убийству и не из-за угрызений ли совести потом покончил с собой, предстоит сейчас выяснить следователям.
ИСТОЧНИК KP.RU