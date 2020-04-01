В Уфе на месяц перекрыли улицу Пугачева

1 Апр 2020 2020-04-01T08:35:25+03:00

Ограничение введено на участке от Сочинской до Бородинской

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В Уфе с сегодняшнего дня до 30 апреля ограничено движение транспорта по улице Пугачева на участке от Сочинской до Бородинской. Об этом сообщает городская администрация.

В мэрии пояснили, что во время работы по фрезированию будет перекрыта половина проезжей части улицы, а в период устройства выравнивающего и верхнего слоя асфальта дорогу на ремонтируемом участке перекроют полностью.

Власти башкирской столицы просят горожан с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и рекомендуют заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU