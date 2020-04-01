В Уфе на месяц перекрыли улицу Пугачева
Ограничение введено на участке от Сочинской до Бородинской
фото: ufacity.info
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В Уфе с сегодняшнего дня до 30 апреля ограничено движение транспорта по улице Пугачева на участке от Сочинской до Бородинской. Об этом сообщает городская администрация.
В мэрии пояснили, что во время работы по фрезированию будет перекрыта половина проезжей части улицы, а в период устройства выравнивающего и верхнего слоя асфальта дорогу на ремонтируемом участке перекроют полностью.
Власти башкирской столицы просят горожан с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и рекомендуют заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU