В Башкирии из-за эпидемии коронавируса без работы могут остаться десятки тысяч людей

1 Апр 2020 2020-04-01T07:55:22+03:00

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Правительство Башкирии следит за ситуацией с гражданами, которые потеряли или могут потерять работу из-за коронавируса. По словам главы республики Радия Хабирова, без работы рискуют остаться десятки тысяч человек. Он поручил кабмину подготовиться к возможным последствиям.

«Мы должны дать оперативный ответ на сокращения в каждой отрасли. Нужно посмотреть, что происходит с теми людьми, кто остался без работы. Я смею предположить, что те люди, кто ранее работал и получал большую зарплату, ушли в самоизоляцию без копейки в кармане. Я жду от вас полноценную программу занятости», – сказал глава Башкирии.

В свою очередь министр семьи, труда и соцзащиты Ленары Иванова рассказала, что текущая неделя пока не нашла отражения в мониторинге занятости населения. По последним данным (на 24 марта) были уволены 3374 человек. Министр назвала это число «каплей в море», не отражающим ту ситуацию, которая складывается сегодня. В настоящий момент Минтруд республики ведет мониторинг за 400 предприятиями, где работают 170 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU