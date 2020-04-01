В Уфе начнут производить антисептики

1 Апр 2020 2020-04-01T07:20:52+03:00

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В столице Башкирии запустят производство антисептических гелей, сообщил министр промышленности республики Александр Шельдяев на оперативном совещании в Правительстве РБ.Мощности разместятся на свободных площадях ГУП «Агидель».

Как рассказал изданию «РБК» директор компании «Торгпромупаковка» Руслан Фазуллин, они уже год арендуют там помещение для выпуска бытовой химии, а сейчас осваивают производство антисептического геля для рук.

- Запуск произойдет со дня на день, как только окончательно решится вопрос с сырьем, - сказал Фазуллин.

Планируется, что гель будут выпускать по 10 млн флаконов по 60 мл в месяц. Производство запустят в Шакше, траты на него ожидаются немаленькие – около 30 млн инвестора и еще столько же заемных. Власти Башкирии поддержат проект и помогут финансово в закупке оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU