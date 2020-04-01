Под Уфой мужчина на «Ниве» сбил 60-летнюю женщину

1 Апр 2020 2020-04-01T06:50:33+03:00

Всего за минувшие сутки произошло две аварии, в которых два человека получили травмы.

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Вчера днем 31 марта в Уфимском районе на 1332 км автодороги Москва-Уфа 61-летний местный житель за рулем «Нивы» сбил 60-летнюю женщину. По предварительным данным, она переходила проезжую часть в неустановленном месте, а водитель попросту не успел затормозить, сообщили в ГИБДД. Женщина получила травмы и была доставлена в ближайшую больницу.

Всего за минувшие сутки произошло две аварии, в которых два человека получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 1400 нарушений ПДД, задержали 34 нетрезвых водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU