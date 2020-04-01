В мэрии прорабатывают план ограничения въезда в Уфу

1 Апр 2020 2020-04-01T07:21:57+03:00

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В связи с распространением коронавирусной инфекцией в Уфе власти города работают над планом не впускать в город иногородних граждан. Вчера, 31 марта, документ появился в соцсетях, в нем сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин обратился к главному госавтоинспектору Башкирии с просьбой обеспечить размещение экипажей ДПС на всех въездах в Уфу.

Предположительно, сотрудники ГИБДД будут дежурить в микрорайоне Дема, вблизи АЗС, на автодорогах Уфа-Аэропорт, Уфа-Нагаево, вблизи поселка Жилино, Затонская объездная, КПМ. Также экипажи расположатся на Бирском тракте и микрорайоне Шакша, чтобы контролировать поток.

Пока официального подтверждения этой информации нет. Ранее представители власти и МВД утверждали, что никаких подобных планов не имеется, но в тексте изменений указа главы Башкирии о режиме повышенной готовности, который был опубликован 31 марта, есть пункт с рекомендацией ограничить въезд в населенные пункты личного и служебного транспорта лиц, которые не зарегистрированы на этой территории.

Напомним, что со вчерашнего дня 31 марта в Башкирии объявлен режим полной самоизоляции. Из дома можно выходить только по необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU