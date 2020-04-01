В Башкирии избившему супругу на глазах у маленького ребенка мужчине сломали ребра

1 Апр 2020 2020-04-01T07:28:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В башкирском городе Стерлитамаке парень сломал ребра мужчине, который избивал его мать, и стал фигурантом уголовного дела. О случае рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Полицейские прибыли на место конфликта, когда им поступил вызов о пострадавшем 52-летнем мужчине. Они выяснили, что за несколько часов до этого глава семейства – тот самый потерпевший – изрядно выпил и набросился с кулаками на супругу. Все это произошло на глазах у девятилетнего мальчика. Ребенок позвонил старшему брату – сыну женщины от первого брака и попросил о помощи. 24-летний парень в приступе гнева не стал церемониться и несколько раз ударил мужа своей матери, сломав ему ребра.

На заступника завели уголовное дело за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Его оставили под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU