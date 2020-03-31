2020-03-31T12:50:32+03:00
Общество

Будут ли разносить пенсию в Башкирии в период полной самоизоляции

Вопрос закрыли во время ежедневного брифинга
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Никаких острочек по выдаче пенсий не будетНикаких острочек по выдаче пенсий не будет
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Почта будет разносить пенсию в Башкирии в штатном режиме. Никаких переносов и отсрочек в период полной самоизоляции в республике не предусматривается. Об этом на сегодняшнем брифинге по коронавирусу сообщил замруководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Урал Кильсенбаев.

«Что касается тех граждан, что получают деньги наличными, то буквально с завтрашнего дня или второго апреля начинается раздача пенсий. Отдельно этот вопрос мы выносили. Советовались с почтой, и было принято решение, что раздача пенсий останавливаться не будет. Сотрудников обеспечат формами, масками и халатами», – объяснил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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