В Башкирии рассказали, может ли вылечившаяся от коронавируса пациентка выйти на работу

31 Март 2020 2020-03-31T12:20:05+03:00

На нее распространяются все требования также, как и на здоровых людей.

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На брифинге минздрава по коронавирусной инфекции рассказали, может ли 35-летняя пациентка, вылечившаяся от коронавируса, выйти на работу и общаться со своими близкими.

- Если говорить о противоэпидемиологических мероприятиях, да, она абсолютно здорова. Но стойкого иммунитета к этому заболеванию пока не установлено, - сказала главврач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак.

С ее слов, гражданка должна соблюдать все указы – самоизоляция, карантин. Работать можно, если ее работа не связана с жизнеобеспечением города. На нее распространяются все требования также, как и на здоровых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU