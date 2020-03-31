Стали известны подробности о новых зараженных коронавирусом в Башкирии

31 Март 2020 2020-03-31T10:35:18+03:00

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В Минздраве Башкирии рассказали подробности о новых инфицированных коронавирусом жителях республики. Напомним, за минувшие сутки было выявлено два случая. Как отметили в ведомстве, заразившиеся находились в Уфе и Кумертау. Один из них – девушка из башкирской столицы. По предварительной информации, она подхватила заразу у своего брата, приехавшего из Франции студента, который ранее уже был госпитализирован с диагнозом COVID-19. По второму новому зараженному, кроме, собственно, места проживания, данных пока нет. Общее число выявленных инфицированных на территории республики достигло семи человек.

Однако не обошлось и без хороших новостей. Первую пациентку с подтвержденным диагнозом сегодня выписали. Речь идет о жительнице Дюртюлей, которая заразилась вместе с сестрой во время вояжа по Европе. Она на протяжении десяти дней – с 21 по 31 марта – находилась на стационарном лечении. У нее дважды взяли анализы на коронавирус – в обоих случаях результат оказался отрицательным.

Остальные детали будут известны сегодня на ежедневном брифинге по ситуации с COVID-19 в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU