Стали известны подробности о новых зараженных коронавирусом в Башкирии
В Минздраве Башкирии рассказали подробности о новых инфицированных коронавирусом жителях республики. Напомним, за минувшие сутки было выявлено два случая. Как отметили в ведомстве, заразившиеся находились в Уфе и Кумертау. Один из них – девушка из башкирской столицы. По предварительной информации, она подхватила заразу у своего брата, приехавшего из Франции студента, который ранее уже был госпитализирован с диагнозом COVID-19. По второму новому зараженному, кроме, собственно, места проживания, данных пока нет. Общее число выявленных инфицированных на территории республики достигло семи человек.
Однако не обошлось и без хороших новостей. Первую пациентку с подтвержденным диагнозом сегодня выписали. Речь идет о жительнице Дюртюлей, которая заразилась вместе с сестрой во время вояжа по Европе. Она на протяжении десяти дней – с 21 по 31 марта – находилась на стационарном лечении. У нее дважды взяли анализы на коронавирус – в обоих случаях результат оказался отрицательным.
Остальные детали будут известны сегодня на ежедневном брифинге по ситуации с COVID-19 в Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU