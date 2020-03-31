В Башкирии выписали одну из сестер, заразившихся коронавирусом во время путешествия своей мечты
В Уфе из инфекционной клиники выписали одну из родных сестер из Дюртюлей, которые заразились коронавирусом во время путешествия своей мечты. Об этом сообщил сегодня, 31 марта, Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
- Первая заболевшая сегодня выписывается, ей больше ничего не угрожает. Остальные заражённые также чувствуют себя нормально, - уточнил глава региона.
Напомним, что 35-летняя Ляйсан и 50-летняя Филия 8 марта отправились в путешествие по Европе на круизном лайнере, а вернувшись 15 марта, сразу же самоизолировались, но анализы показали, что они заражены, после чего женщин сразу перевезли в Уфу, поместили в боксы и начали лечение. Обе сестры неоднократно подчеркивали, что чувствуют себя прекрасно, и о путешествии нисколько не жалеют.
На данный момент в Башкирии зарегистрировано пятеро заболевших опасным вирусом. Также в республике вводится режим полной изоляции по примеру Москвы и по рекомендации правительства России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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