Мэр Уфы поручил закрыть детские площадки во дворах
Ульфат Мустафин велел ограничить туда доступ детей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 31 марта, во время оперативного совещания в уфимской мэрии градоначальник Ульфат Мустафин велел своим подчиненным закрыть детские площадки. Виной всему опасения в связи с распространением коронавируса.
-Ваша задача – ограничить доступ детей на детские площадки во дворах. Мы вынуждены их закрыть. Также продолжаете работу по санитарной обработке лифтов, подъездов и так далее, - обратился Мустафин к участиникам оперативного совещания.
Напомним, вчера в Уфе закрыли все парки и скверы, чтобы горожане не нарушали режим карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU