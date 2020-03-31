Мэр Уфы поручил закрыть детские площадки во дворах

31 Март 2020 2020-03-31T08:35:17+03:00

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Сегодня, 31 марта, во время оперативного совещания в уфимской мэрии градоначальник Ульфат Мустафин велел своим подчиненным закрыть детские площадки. Виной всему опасения в связи с распространением коронавируса.

-Ваша задача – ограничить доступ детей на детские площадки во дворах. Мы вынуждены их закрыть. Также продолжаете работу по санитарной обработке лифтов, подъездов и так далее, - обратился Мустафин к участиникам оперативного совещания.

Напомним, вчера в Уфе закрыли все парки и скверы, чтобы горожане не нарушали режим карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU