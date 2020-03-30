2020-03-30T19:58:30+03:00
Общество

В одном из сел Башкирии обнаружили труп младенца

Ему едва исполнилось три месяца
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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На прошедшей неделе, 27 марта, в одном из домов села Бурибай Хайбуллинского района был обнаружен труп младенца. По предварительной информации, мертвого малыша нашли ранним утром. Известно, что днем ранее ему исполнилось три месяца.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что на ребенке не было видимых телесных повреждений. Существует вероятность, что малыш просто задохнулся во сне. Тело ребенка передали на судебно-медицинское исследование, что специалисты могли назвать точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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