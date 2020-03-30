Запасов продовольствия в Башкирии хватит на полгода - Минсельхоз республики

30 Март 2020 2020-03-30T18:39:07+03:00

Но власти надеются? что провести весенее-полевые работы им все же удастся без сбоев

Изменить размер текста: A A

Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов в рамках брифинга, посвященного господдержке агропромышленного комплекса, рассказал о ситуации с продовольствием в регионе.

По его словам, в этом году весенне-полевые работы планируется провести с 10-15 апреля до 20-25 мая.

«Если мы пропустим этот период (конечно, такого быть не должно), тогда мы останемся без продовольствия. Сейчас у нас запасов на полгода, то есть до нового сезона», – пояснил Фазрахманов. - «Такой поддержки [государственной] не было, как в этом году. Поэтому нам, уважаемые аграрии, стыдно будет работать плохо в этом году».

Министр отметил, что в текущих условиях недопустим даже недельный перерыв. Он обернется серьезным дефицитом продовольствия.

ИСТОЧНИК KP.RU