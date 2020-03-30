2020-03-30T18:39:07+03:00
Общество

Запасов продовольствия в Башкирии хватит на полгода - Минсельхоз республики

Но власти надеются? что провести весенее-полевые работы им все же удастся без сбоев
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов в рамках брифинга, посвященного господдержке агропромышленного комплекса, рассказал о ситуации с продовольствием в регионе.

По его словам, в этом году весенне-полевые работы планируется провести с 10-15 апреля до 20-25 мая.

«Если мы пропустим этот период (конечно, такого быть не должно), тогда мы останемся без продовольствия. Сейчас у нас запасов на полгода, то есть до нового сезона», – пояснил Фазрахманов. - «Такой поддержки [государственной] не было, как в этом году. Поэтому нам, уважаемые аграрии, стыдно будет работать плохо в этом году».

Министр отметил, что в текущих условиях недопустим даже недельный перерыв. Он обернется серьезным дефицитом продовольствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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