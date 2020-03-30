В аэропорту Санкт-Петербурга поймали насильника из Уфы

30 Март 2020 2020-03-30T17:36:11+03:00

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В питерском аэропорту Пулково обнаружили уфимца, числившегося в федеральном розыске. 38-летний мужчина обвиняется в изнасиловании, совершенном группой лиц. Пять месяцев он скрывался от стражей порядка, пока не решил подзаработать и не полетел в Санкт-Петербург.

Его вычислили транспортные полицейские, когда отрабатывали пассажиропоток. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть.

"В настоящее время в отношении данного гражданина избрана мера пресечения – заключение под стражу", - говорится в сообщении управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Информацию о задержанном насильнике передали инициаторам розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU