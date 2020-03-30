В аэропорту Санкт-Петербурга поймали насильника из Уфы
В питерском аэропорту Пулково обнаружили уфимца, числившегося в федеральном розыске. 38-летний мужчина обвиняется в изнасиловании, совершенном группой лиц. Пять месяцев он скрывался от стражей порядка, пока не решил подзаработать и не полетел в Санкт-Петербург.
Его вычислили транспортные полицейские, когда отрабатывали пассажиропоток. Мужчину задержали и доставили в дежурную часть.
"В настоящее время в отношении данного гражданина избрана мера пресечения – заключение под стражу", - говорится в сообщении управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Информацию о задержанном насильнике передали инициаторам розыска.
ИСТОЧНИК KP.RU