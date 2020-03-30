2020-03-30T17:51:51+03:00
Общество

Родственник зараженного коронавирусом торговца, продававшего мясо в Башкирии, обратился к общественности

Мужчина призвал не верить слухам в интернете
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.comфото: vk.com
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Племянник торговца из Магнитогорска, который будучи зараженным коронавирусом продавал мясо на рынке в Сибае, обратился к общественности через соцсети. По словам Асхата Т., инфицированный приходится ему двоюродным дядей. Пост он решил написать, потому что часть информации, распространяемая о его родственнике в интернете, «придумана или преувеличена», что вызывает еще больший страх, недовольство и возмущение у людей.

В ответ на ложную информацию Асхат привел «некоторые факты, от которых можно отталкиваться». Во-первых, его родственники – дядя с супругой – вернулись из-за рубежа 16 марта, тогда как постановление главврача РФ о самоизоляции было опубликовано 18 марта – именно поэтому семья не предприняла никаких мер по самоизоляции. Супругов, как сообщает издание magcity174.ru, медикам сдали собственные соседи.

«Первые анализы дали положительный результат, отправили на подтверждение в Новосибирскую лабораторию, результат будет известен в течение двух дней», – продолжает мужчина. – Мой дядя жив, лежит под наблюдением в Магнитогорском изоляторе. Самочувствие его удовлетворительное, температура с 37,5 спала до нормальной».

После случившегося рынок был дезинфицирован

После случившегося рынок был дезинфицирован

Остальные члены семьи, по словам Асхата, находятся в деревне, на 14-дневной самоизоляции. В заключение житель соседнего региона попросил не оскорблять своих родственников и не переходить на личности: «будьте терпимее, толерантнее, сильнее, дружнее».

Тем временем из-за инцидента на сибайском рынке на самоизоляцию были отправлены порядка 227 человек – это люди, которые так или иначе контактировали с инфицированным торговцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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