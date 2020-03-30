Пассажиропоток на внутренних рейсах аэропорта Уфы сократился на 60%

30 Март 2020 2020-03-30T20:45:31+03:00

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Количество внутренних рейсов в уфимском аэропорту сократилось на 40%, а пассажиропоток – на 60% в связи с карантинными мероприятиями из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили пресс-служба воздушной гавани. В аэропорту также добавили, что международные рейсы сокращены полностью.

Все полеты прекратила авиакомпания «Победа», в том числе из Уфы в Москву, Питер и Сочи. Ряд внутренних рейсов отменили «Аэрофлот», Utair, Nordwind, Red Wings и «Россия».

«В апреле частично отменены рейсы в северную столицу авиакомпании Smartavia. Российский лоукостер «Азимут» снизил частоту полетов из Уфы в Ростов-на-Дону, отменив вылеты по пятницам. Также частично отменены рейсы авиакомпании Utair в Казань, Екатеринбург, Волгоград и Сургут», – отметили представители аэропорта.

Перед выездом в аэропорт жителей и гостей башкирской столицы просят уточнять информацию о рейсах на сайте воздушной гавани или в авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU