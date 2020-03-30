2020-03-30T16:54:32+03:00
Общество

Башкирскому комдиву Шаймуратову посмертно присвоили звание Героя России

Новостью об этом поделился глава республики Радий Хабиров
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 марта, стало известно, что легендарному комдиву Башкирской кавалерийской дивизии Миннигали Шаймуратову все-таки присвоили звание Героя России. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что долго мечтал о том, чтобы заслуженная награда нашла генерала.

- И вот сейчас Президент России поддержал стремление нескольких поколений башкортостанцев. И принял решение сделать редчайшее исключение. Миннигали Шаймуратов сегодня Указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России, - написал Радий Хабиров у себя в социальных сетях.

По словам главы Башкирии, проблемы с присвоением Шаймуратову звезды Героя долгое время было невозможно по жестким нормативам, которые в случае с комдивом были невыполнимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Башкирскому комдиву Шаймуратову посмертно присвоили звание Героя России
В Башкирии можно будет сдать платный тест на коронавирус
«Это не кондитерские изделия»: жителей Башкирии призвали не закупать лекарства впрок
В Башкирии детям-сиротам выделили жилье в новостройках с пеньками вместо фундамента
В Уфе парки и детские площадки закрываются на карантин из-за коронавируса
В Уфе закрыли все киоски с газетами и журналами
Zainetdin впервые выступил на БСТ в формате лайф-шоу
Более 227 жителей Сибая отправили на карантин после посещения рынка, где торговал зараженный COVID-19
Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 30 марта
Регулировка температуры внутри жилого дома – обязанность управляющей компании
В Башкирии рассказали, как правильно находиться дома на самоизоляции
В тюрьмах Башкирии приступили к пошиву многоразовых масок
Чиновник, нарушивший в Башкирии режим самоизоляции после отпуска, ушел с поста «по собственному желанию»