Башкирскому комдиву Шаймуратову посмертно присвоили звание Героя России

30 Март 2020 2020-03-30T16:54:32+03:00

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Сегодня, 30 марта, стало известно, что легендарному комдиву Башкирской кавалерийской дивизии Миннигали Шаймуратову все-таки присвоили звание Героя России. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что долго мечтал о том, чтобы заслуженная награда нашла генерала.

- И вот сейчас Президент России поддержал стремление нескольких поколений башкортостанцев. И принял решение сделать редчайшее исключение. Миннигали Шаймуратов сегодня Указом Владимира Путина награждён посмертно звездой Героя России, - написал Радий Хабиров у себя в социальных сетях.

По словам главы Башкирии, проблемы с присвоением Шаймуратову звезды Героя долгое время было невозможно по жестким нормативам, которые в случае с комдивом были невыполнимы.

ИСТОЧНИК KP.RU