В Башкирии можно будет сдать платный тест на коронавирус
Специалисты частных лабораторий прошли обучение
О том, когда можно будет пройти тест на платной основе, неизвестноФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Башкирии могут начать тестировать на коронавирус всех желающих на платной основе. Об этом сообщила руководитель Центра гигиены и эпидемиологии города Анна Казак.
По ее словам, на базе клиники БГМУ прошло обучением специалистов частных лабораторий по работе с тест-системами. «Частников» планируют привлечь к работе с населением на платной основе – то есть провериться сможет любой желающий. О конкретных датах пока не сообщается.
На данный момент исследования на COVID-19 проводятся исключительно по медицинским показаниям по направлению из медучреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU