В Башкирии можно будет сдать платный тест на коронавирус

30 Март 2020 2020-03-30T16:01:13+03:00

О том, когда можно будет пройти тест на платной основе, неизвестно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Башкирии могут начать тестировать на коронавирус всех желающих на платной основе. Об этом сообщила руководитель Центра гигиены и эпидемиологии города Анна Казак.

По ее словам, на базе клиники БГМУ прошло обучением специалистов частных лабораторий по работе с тест-системами. «Частников» планируют привлечь к работе с населением на платной основе – то есть провериться сможет любой желающий. О конкретных датах пока не сообщается.

На данный момент исследования на COVID-19 проводятся исключительно по медицинским показаниям по направлению из медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU