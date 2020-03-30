«Это не кондитерские изделия»: жителей Башкирии призвали не закупать лекарства впрок
Сегодня, 30 марта, в Уфе на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией жителей Башкирии призвали не закупаться лекарствами впрок. Соответствующее заявление сделал начальник отдела контроля обращения лекарств и медицинских изделий Росздравнадзора по РБ Рустам Мухаметзянов.
Дело в том, что жители некоторых городов и районов республики жалуются на недостаток в аптеках ряда препаратов. В дефиците лекарств Мухаметзянов видит вину в том числе и самих граждан.
«Лекарственные препараты – это не кондитерские изделия, они должны применяться только по назначению лечащего врача. Те, кто занимаются самолечением, либо закупают препараты впрок, они создают такую ситуацию в регионе. Такого спроса ранее не было», – отметил представитель Росздравнадзора.
Данную позицию поддержал и министр здравоохранения Максим Забелин. Он попросил жителей «не поддаваться панике и ажиотажу».
ИСТОЧНИК KP.RU