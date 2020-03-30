2020-03-30T15:28:50+03:00
Общество

«Это не кондитерские изделия»: жителей Башкирии призвали не закупать лекарства впрок

Об этом горожан попросил представитель Росздравнадзора
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Жителей попросили не вестись на паникуЖителей попросили не вестись на паникуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 30 марта, в Уфе на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией жителей Башкирии призвали не закупаться лекарствами впрок. Соответствующее заявление сделал начальник отдела контроля обращения лекарств и медицинских изделий Росздравнадзора по РБ Рустам Мухаметзянов.

Дело в том, что жители некоторых городов и районов республики жалуются на недостаток в аптеках ряда препаратов. В дефиците лекарств Мухаметзянов видит вину в том числе и самих граждан.

«Лекарственные препараты – это не кондитерские изделия, они должны применяться только по назначению лечащего врача. Те, кто занимаются самолечением, либо закупают препараты впрок, они создают такую ситуацию в регионе. Такого спроса ранее не было», – отметил представитель Росздравнадзора.

Данную позицию поддержал и министр здравоохранения Максим Забелин. Он попросил жителей «не поддаваться панике и ажиотажу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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