В Башкирии детям-сиротам выделили жилье в новостройках с пеньками вместо фундамента

30 Март 2020 2020-03-30T14:33:29+03:00

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В Белокатайском районе Башкирии местная администрации выделила 33 детям-сиротам жилье «ненадлежащего качества». Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Муниципальные власти приобрели квартиры для сирот еще в 2016-2017 годах в новых построенных домах. Межведомственная комиссия признала их небезопасными для проживания граждан. Оказалось, что при строительстве вместо фундамента использовались деревянные пеньки, а из-за неисправной системы вентиляции конструкции начали промерзать, что привело к образованию плесени.

Прокуратура района через суд обязала муниципалов предоставить жилье сиротам взамен признанного непригодным. Исполнение находится на контроле надзорного ведомства. Этим дело не ограничилось: в суде рассматриваются уголовные дело в отношении продавших квартиры аферистов и должностных лиц, подписавших акт приемки.

ИСТОЧНИК KP.RU