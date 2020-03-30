В Уфе парки и детские площадки закрываются на карантин из-за коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T13:58:54+03:00

В башкирской столице в ближайшее время не останется доступных мест отдыха

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Власти Уфы приняли решение закрыть и огородить парки и детские площадки. В мэрии попросили как минимум в дни нерабочей недели «без особой надобности не выходить из дома».

фото: ufacity.info

В Кировском районе уже проведены работы по закрытию сигнальными лентами парков, скверов и аллей, а на входах вывешены предупреждения. Жилищные службы города ограничили доступ к детским площадкам жильцам многоквартирных домов. Кроме того известно, что недоступным стал и парк Победы в Черниковке. По всей видимости, к концу рабочего дня будут закрыты вообще все уличные места отдыха.

Напомним, республиканские власти намерены ввести в Башкирии режим всеобщей самоизоляции – по примеру Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU