В Уфе парки и детские площадки закрываются на карантин из-за коронавируса
Власти Уфы приняли решение закрыть и огородить парки и детские площадки. В мэрии попросили как минимум в дни нерабочей недели «без особой надобности не выходить из дома».
фото: ufacity.info
В Кировском районе уже проведены работы по закрытию сигнальными лентами парков, скверов и аллей, а на входах вывешены предупреждения. Жилищные службы города ограничили доступ к детским площадкам жильцам многоквартирных домов. Кроме того известно, что недоступным стал и парк Победы в Черниковке. По всей видимости, к концу рабочего дня будут закрыты вообще все уличные места отдыха.
Напомним, республиканские власти намерены ввести в Башкирии режим всеобщей самоизоляции – по примеру Москвы.
ИСТОЧНИК KP.RU