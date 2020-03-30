Более 227 жителей Сибая отправили на карантин после посещения рынка, где торговал зараженный COVID-19
После инцидента на рынке «Воскресный» в Сибае, где мясом торговал зараженный коронавирусом мужчина, на самоизоляцию отправили более 227 человек. Все они так или и иначе могли контактировать с инфицированным. Глава Минздрава Максим Забелин сообщил, что у них будут взяты анализы на COVID-19.
Напомним, о том, что 22 марта на сибайском базаре торговал зараженный из Челябинской области, стало известно в минувшую субботу. Мужчина проигнорировал требования Роспотребнадзора и как ни в чем ни бывало отправился продавать мясо в Башкирию. В дальнейшем его доставили в больницу Магнитогорска, где и была выявлена инфекция.
Всех жителей Сибая, кто контактировал с зараженным или его семьей, попросили изолироваться или обратиться к врачу. Руководство рынка провело санитарную обработку. Специальным раствором были покрыты прилавки, полы, стены и двери.
ИСТОЧНИК KP.RU