В Уфе закрыли все киоски с газетами и журналами
Сегодня, 30 марта, выяснилось, что в Уфе прекратили работу все киоски «Уфа-печать». Точки продажи газет и журналов закрылись, несмотря на то, что в указе главы Башкирии о них не было ни слова. Согласно последнему распоряжению властей республики во избежание распространения новой коронавирусной инфекции должны прекратить работу ряд магазинов и предприятий. Однако, о торговле печатной продукцией речи не шло.
Напомним, что по Указу президента России СМИ продолжают работу в штатном режиме. Газета «Комсомольская правда» продолжает выходить: ежедневный выпуск по вторникам, средам и пятницам и «Толстушка» также по средам.
ИСТОЧНИК KP.RU