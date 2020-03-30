В Уфе закрыли все киоски с газетами и журналами

30 Март 2020 2020-03-30T14:25:39+03:00

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Сегодня, 30 марта, выяснилось, что в Уфе прекратили работу все киоски «Уфа-печать». Точки продажи газет и журналов закрылись, несмотря на то, что в указе главы Башкирии о них не было ни слова. Согласно последнему распоряжению властей республики во избежание распространения новой коронавирусной инфекции должны прекратить работу ряд магазинов и предприятий. Однако, о торговле печатной продукцией речи не шло.

Напомним, что по Указу президента России СМИ продолжают работу в штатном режиме. Газета «Комсомольская правда» продолжает выходить: ежедневный выпуск по вторникам, средам и пятницам и «Толстушка» также по средам.

ИСТОЧНИК KP.RU