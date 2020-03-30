Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 30 марта

30 Март 2020 2020-03-30T13:11:53+03:00

Люди с подозрением на коронавирус находятся в стационарах

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По данным на 30 марта, коронавирус в Башкирии подозревают у 104 человек, 17 из которых – дети и подростки. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге. В настоящий момент они находятся под наблюдением в стационарах.

Всего в Башкирии проведено 4389 исследований материалов людей с подозрением на COVID-19. Инфекцию подтвердили только у пяти человек – за минувшие сутки это число не изменилось.

Напомним, сегодня стало известно, что республике может перейти на всеобщую самоизоляцию. Соответствующее поручение пришло из федерального центра. Уже сегодня вечером данный вопрос будет прорабатываться с главами муниципалитетов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU