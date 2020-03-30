В Башкирии рассказали, как правильно находиться дома на самоизоляции

30 Март 2020 2020-03-30T12:19:57+03:00

Также медик отметила, что каждый день нужно делать влажную уборку, включать ультрафиолетовую лампу, если она у вас есть.

Изменить размер текста: A A

На брифинге минздрава по коронавирусной инфекции 30 марта в Уфе рассказали, как правильно находиться дома на самоизоляции, чтобы никого не заразить в случае чего.

- Нужно обеспечить отдельное спальное место, жить в отдельной комнате. Если нет такой возможности, нужно обратиться к медикам и через них устроиться в обсервацию. Общаться с близкими нужно только по необходимости и только через маску, которую нужно менять каждые два-три часа, - сказала главврач Центра эпидемиологии и гигиены Анна Казак.

Также медик отметила, что каждый день нужно делать влажную уборку, включать ультрафиолетовую лампу, если она у вас есть. У человека на самоизоляции должны быть отдельные постельное белье и посуда. Куртки и пальто лучше хранить на балконе после улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU