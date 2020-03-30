Чиновник, нарушивший в Башкирии режим самоизоляции после отпуска, ушел с поста «по собственному желанию»
Глава Ермолаевского сельсовета Борис Романовский написал заявление об уходе с поста «по собственному желанию» в результате скандала с нарушением режима самоизоляции. Фотография заявления, адресованного совету депутатов сельского поселения, попала в распоряжение редакции «КП-Уфа».
На фото - Борис Романовский
Напомним, Романовский вернулся в Башкирию вместе с супругой из Доминиканской республики. Проигнорировав 14-дневный карантин, он приступил исполнению должностных обязанностей. То же самое сделала и его жена, работающая медиком. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, она продолжила принимать пациентов. О ее дальнейшей судьбе пока ничего неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU