Чиновник, нарушивший в Башкирии режим самоизоляции после отпуска, ушел с поста «по собственному желанию»

30 Март 2020 2020-03-30T11:18:44+03:00

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Глава Ермолаевского сельсовета Борис Романовский написал заявление об уходе с поста «по собственному желанию» в результате скандала с нарушением режима самоизоляции. Фотография заявления, адресованного совету депутатов сельского поселения, попала в распоряжение редакции «КП-Уфа».

На фото - Борис Романовский

Напомним, Романовский вернулся в Башкирию вместе с супругой из Доминиканской республики. Проигнорировав 14-дневный карантин, он приступил исполнению должностных обязанностей. То же самое сделала и его жена, работающая медиком. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, она продолжила принимать пациентов. О ее дальнейшей судьбе пока ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU