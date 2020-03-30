Власти Башкирии готовятся к режиму полной изоляции граждан

30 Март 2020 2020-03-30T10:21:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Башкирия в связи с рекомендацией правительства РФ в ближайшее время может перейти на самоизоляцию по примеру Москвы. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил Радий Хабиров. Он обратился к главам муниципалитетов.

«Начинайте готовить ваши ресурсы, средства, чтобы перевести граждан на полную самоизоляцию. Мы с вами сегодня вечером обсудим, что делать для соблюдения этого режима. Пока отрабатывайте факторы, которые вам могут помешать в исполнении поручения о полной самоизоляции», – отметил руководитель республики.

Итоговое решение после совещания должно быть принято сегодня вечером.

Напомним, в настоящий момент в Башкирии действует режим повышенной готовности: почти полностью закрыты торговые центры, запрещены мероприятия с участием более 50 человек, а все люди старше 65 лет должны оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU