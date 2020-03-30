2020-03-30T10:21:57+03:00
Общество

Власти Башкирии готовятся к режиму полной изоляции граждан

Регионы получили соответствующее поручение из федерального центра
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уже сегодня местное правительство обсудит с главами муниципалитетов полную самоизоляциюУже сегодня местное правительство обсудит с главами муниципалитетов полную самоизоляцию
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Башкирия в связи с рекомендацией правительства РФ в ближайшее время может перейти на самоизоляцию по примеру Москвы. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил Радий Хабиров. Он обратился к главам муниципалитетов.

«Начинайте готовить ваши ресурсы, средства, чтобы перевести граждан на полную самоизоляцию. Мы с вами сегодня вечером обсудим, что делать для соблюдения этого режима. Пока отрабатывайте факторы, которые вам могут помешать в исполнении поручения о полной самоизоляции», – отметил руководитель республики.

Итоговое решение после совещания должно быть принято сегодня вечером.

Напомним, в настоящий момент в Башкирии действует режим повышенной готовности: почти полностью закрыты торговые центры, запрещены мероприятия с участием более 50 человек, а все люди старше 65 лет должны оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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