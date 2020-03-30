Радий Хабиров потребовал «разобраться» с ночным клубом в Уфе, где прошла «антикарантинная вечеринка»

30 Март 2020 2020-03-30T09:55:12+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал разобраться с ночным клубом «G-Room», в котором в минувшую субботу прошла «антикарантинная вечеринка». Об этом он заявил на еженедельном оперативном совещании в правительстве РБ.

«У нас были факты, когда в городе Уфе проводили «антивирусную» дискотеку провела. Надо разобраться с этим ночным клубом, который это допустил. Молодых людей привлечь к ответственности», – заявил руководитель республики.

В ночь запретной вечеринки, 28 марта, полицейские задержали 11 подростков. Протоколы были составлены на их родителей. Напомним, в Башкирии отменены дискотеки, концерты и другие массовые мероприятия, численность участников в которых превышает 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU